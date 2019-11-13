Аддис-Абеба, , 19:25 — REGNUM Власти Эфиопии заявили, что стремление правящей коалиции Эфиопии объединиться в единую национальную партию станет ответом на стремление общественности к справедливому представительству, всеобъемлющей демократии и подлинному федерализму. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Глава по политическим и гражданским делам Революционно-демократического фронта эфиопских народов (РДФЭН) Фыкаду Тессема отметил, что слияние приведет к подлинному федерализму, способному удовлетворить вековые требования общественности. Это также может помочь решить проблемы в партии, изменив прежнюю модель, где справедливое представительство и инклюзивное участие отсутствовали.

Подчеркнув, что в Эфиопии унитарная система немыслима, Фыкаду отметил, что слияние является инструментом для реализации реального федерализма, который объединяет общеэфиопскую идентичность с этнической идентичностью ее народов.

Фыкаду также сообщил, что слияние позволит эфиопам пользоваться преимуществами самоуправления и использовать свой собственный язык. Он добавил, что слияние коалиции инициировано для построения демократической и инклюзивной системы. Нынешняя ситуация в Эфиопии отличается от того времени, когда был создан Фронт, и нынешняя ситуация требует перемен во власти, которая бы отражала реальное положение дел в регионах.