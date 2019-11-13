13 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

Эксперты не раз выказывали обеспокоенность ростом утечек личных данных россиян. Позиция ФСБ позволяет говорить о том, что опасения эти обоснованы и необходимость создания цифрового профиля особенно в том виде, в котором его реализация предлагается ответственными исполнителями проекта на сегодняшний день, очень сомнительна.

Галина Смирнова, , 18:44 — REGNUM Информационная открытость россиян и самой страны обретает такие масштабы, что скоро у России не останется ни одного секрета. Тот, кто владеет информацией, то владеет миром. Как много мы или профильные ведомства России знаем о гражданах других стран? И как много могут узнать о нас посторонние люди, в частности из других стран, в случае создания единой централизованной базы данных о гражданах страны. Уже сегодня только по линии Минфина, ЦБ и Сбербанка осуществляется взаимный обмен информацией о денежных операциях россиян между странами. В рамках валютного законодательства может происходить обмен информацией по операциям по счетам между 92-мя международными банками.

Андрей Колеров. Витраж

В борьбе с коррупцией, бюрократией, отмыванием денежных средств или под предлогом необходимости ведения такой борьбы, мы можем не заметить, как породим с помощью инструментов цифровизации почву для манипулирования не только законопослушными гражданами, но и в целом страны.

Сегодня в рамках компетенции отдельных ведомств, почти в каждом из них, существует своя база цифровых данных россиян. Так или иначе, с определенной периодичностью, происходят утечки информации, даже несмотря, на подписанное нами согласие об обработке личных данных, заключая которое, компания или ведомство, обязуется хранить эти данные и по требованию клиента уничтожать их. Каждый из нас хотя бы один раз сталкивался с рекламными предложениями от посторонних лиц, звонящих с неизвестных номеров, с тех, кому вы явно не оставляли своих контактных данных и выдавали согласия. Аналогичным образом происходит рассылка на электронные адреса цифровой почты. Утечка банковских данных и вовсе стала бичом нашего времени. Даже самые осторожные и бережно относящиеся к своим личным данным люди, в той ли иной форме подвергаются атакам рекламных агентов и мошенников. Но это полбеды. Гораздо опаснее — именно манипулирование нашими данными доступ к ним людей, имеющих целью не продать нам товар, а устранить, скажем так, нас, как конкурента, причем в любой сфере и на любом уровне и/или подчинить своей воле.

Дата-центр Seeweb

Пожалуй, ни одна страна в мире так как мы, кроме Китая, не оцифровывает личные данные своих граждан и не создает единую на их основе базу. Но в случае с Китаем тотальная цифровизации может быть оправдана высокой численностью населения, контролировать которое традиционными инструментами сложно. Однако, Китай — коммунистическая страна — социально-ответственная перед своим народом. А в России все еще идет борьба кланов — местной элиты и поклонников США. Оба клана имеют заинтересованность в личном обогащении. При таком политическом раскладе дел доверять кому-либо огромный массив данных, в которых взаимосвязаны практически все сферы деятельности каждого человека просто опасно. Тем более кто возьмет на себя ответственность за безопасность этих данных и сохранность от любых утечек и внешних вмешательств, а также какова будет степень этой ответственности до сих пор не ясно.

В том числе на этот момент указала и Федеральная служба безопасности (ФСБ), которая подвергла критике законопроект о создании цифровых профилей граждан России. По мнению представителей службы, обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств. Об этом, как сообщал Коммерсантъ, руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа сообщил в письме, отправленном начальнику государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой. Создание базы идет вразрез с законом «О персональных данных». Сотрудник ФСБ подчеркивает, что никаких конкретных целей у сбора информации в таком объёме нет, зато утечки ее возможны. Кроме того, отмечается, что предыдущие замечания, которые ФСБ выдвинула еще летом 2019 года, были также не учтены в законопроекте.

В свою очередь, комитет Госдумы по федеративному устройству предупредил и о значительных бюджетных затратах на данную инициативу, предложив пока отложить ее рассмотрение.

Напомним, к концу 2023 года в России планируется запустить в работу платформу, на которой будет собрана информация о каждом гражданине страны с указанием: ФИО, ИНН, СНИЛС, гражданства, семейного статуса и т.п. Отметим, что банки сейчас собирают и биометрические данные граждан. Не исключено, что биометрия также окажется в этой базе данных.

СНИЛС Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Подчеркнем, что на данный момент, каждое ведомство имеет доступ к информации о россиянах в рамках своих компетенций. Для получения дополнительной информации требуется согласие сторон, по отдельным вопросам — обращение в правоохранительные органы. Объединение базы данных может означать, что ряд органов и ведомств или их компетенции могут быть сокращены в принципе.

Генераторами идей по созданию искусственного интеллекта и цифрового профиля является президент Сбербанка Герман Греф и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Исполнителями проекта по созданию цифрового профиля в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» выступает Минкомсвязи, ЦБ, ПАО «Ростелеком» и Аналитический центр при правительстве РФ.

В мае этого года в одном из своих материалов ИА REGNUM указывало на существование доклада «A Blueprint for Digital Identity», составленного заинтересованным в переходе на цифровую идентичность сообществом Всемирного экономического форума 2016 (ВЭФ). Анализируя его, доцент Санкт-Петербургского государственного экономического университета Галина Сологубова делает выводы о том, что авторы доклада предполагают возложить контроль цифровой идентичности на финансовые учреждения, где, по существу, уже хранятся учётные данные «мирских идентичностей».

Не согласиться с данным предположением нельзя! Работа по цифровизации в России ведется давно. МФЦ, создание которых началось еще в пору работы Германа Грефа на посту министра экономического развития и торговли РФ, уже собран огромный массив данных, которые госорганы успешно пополняли, передавая взаимоотношения с обществом, под благим предлогом — повышение эффективности работы власти и создания удобств для бизнеса и граждан. При этом МФЦ — всего лишь бренд, зарегистрированный в Федеральной службе интеллектуальной собственности. Что можно сделать с брендом? Продать, как и любое предприятие, или присвоить! Подобными массивами информации владеют и финансовые структуры, больше всех — Сбербанк, а также различные платформы, в которые банк активно вкладывает вложения россиян и выделяет эти активы в отдельную экосистему.

Герман Греф Дарья Антонова © ИА REGNUM

Не секрет, что доступ к цифровому профилю, помимо государственных ведомств будут иметь коммерческие организации. Эксперты не раз выказывали обеспокоенность ростом утечек личных данных россиян. Позиция ФСБ позволяет говорить о том, что опасения эти обоснованы и необходимость создания цифрового профиля особенно в том виде, в котором его реализация предлагается ответственными исполнителями проекта на сегодняшний день, очень сомнительна.

Отметим, что на недавней конференции по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey, проходившей в Москве, президент Владимир Путин заявлял что «человек является высшей ценностью».

«Нельзя изобретать технологии ради самих технологий, — подчеркнул президент РФ. — Наша главная цель — устойчивое и гармоничное развитие, рост качества жизни и новые возможности для людей, для граждан».

Кроме того, Путин предложил разработать этические нормы взаимодействия человека с искусственным интеллектом.

«Сейчас во всем мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта, это очень важная тема, — подчеркнул глава государства. — Предлагаю профессиональному сообществу, компаниям подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом».

Между тем, в законопроекте так и не появилось понятных целей для чего создается цифровой профиль — для улучшения жизни каждого человека или тотального контроля за ним и усложнения его жизни! И что еще очень важно — непонятно кто и как будет защищать цифровую базу данных, кто будет нести ответственность.