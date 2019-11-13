Вашингтон, , 18:43 — REGNUM Сам факт ситуации, когда в существующий условиях американский президент обвиняется в коррупции, является национальной трагедией для Соединённых Штатов, считает корреспондент CNN Стивен Коллинсон.

По словам автора статьи, президент Штатов Дональд Трамп, против которого инициирована процедура импичмента, в случае, если «всё обойдётся», «воспримет это как на дальнейшую проверку конституционных устоев на прочность».

Коллинсон отметил, что ему хотя и «горько» от того, что в стране такое происходит, всё же сама процедура импичмента не лишена смысла, поскольку является проверкой «демократических сводов самоуправления» страны. Объявление Трампу импичмента стало бы вердиктом «буйному президенту».

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Напомним, 13 ноября в Конгрессе начинаются публичные слушания по возможности объявить Трампу импичмент. До сих пор все заявления были сделаны в закрытом режиме.

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