Анкара, , 18:43 — REGNUM Судмедэксперты не выявили признаков насильственной смерти экс-сотрудника британских спецслужб и одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье. Об этом 13 ноября сообщает Sputnik Turkiye со ссылкой на отчёт Института судебной медицины.

По результатам экспертизы специалисты пришли к заключению, что смерть Ле Мезюрье наступила в результате падения с высоты.

Напомним, один из создателей «Белых касок», британский подданный Джеймс Ле Мезюрье 11 ноября был обнаружен мёртвым неподалеку от своего офиса в стамбульском районе Бейоглу.

В качестве одной из версий его смерти рассматривался суицид. В то же время ряд британских СМИ указали на то, что Ле Мезюрье скончался «после обвинений в шпионаже со стороны России». В МИД РФ назвали эти публикации информационным вбросом.

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