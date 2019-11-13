Киев, , 18:43 — REGNUM В президентской партии «Слуга народа» уверяют, что никаких репрессий по отношению к тем депутатам, которые не поддерживают законопроект о рынке земли, применяться не будет.

Об этом в комментарии журналистам после голосования в Раде заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь шла о том, что законопроект не поддержала представитель правительства в Раде Ирина Верещук. Арахамия выразил мнение, что ко второму чтению ее удастся переубедить, подчеркнув, что в целом Верещук «прекрасно работает» и справляется со своими обязанностями.

«Пусть она себе будет против… может, она услышит аргументы, наши же люди также выступают. По состоянию на сейчас позиция у нее такая», — подчеркнул глава фракции.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе голосования сегодня, 13 ноября, законопроект о продаже земли поддержали 227 депутатов «Слуги народа», хотя во фракции насчитывается 254 парламентария. По ходу дня в кулуарах рады раздавались заявления о том, что президентской фракции не хватает голосов для результативного голосования за земельную реформу.