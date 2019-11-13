Сеул, , 18:40 — REGNUM Все больше южнокорейцев подозревают правительство в сокрытии информации о недавней депортации двух граждан КНДР, совершивших на рыболовецкой лодке, по официальной версии, массовое убийство своих соотечественников. Депортация была осуществлена секретно 7 ноября, однако уже на следующей день о ней стало известно прессе; впрочем, в истории до сих пор слишком много белых пятен, и сотни активистов призывают Сеул к ответу, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

В частности, активисты, выступающие в защиту северокорейцев, недоумевают, почему об этом случае умолчали и не сообщили сразу. Также не были проведены соответствующие судебно-следственные мероприятия, несмотря на то что все граждане КНДР считаются гражданами Республики Корея, согласно южнокорейской конституции. Кроме того, показания депортированных северокорейцев выглядят странными: они заявили, что убивали по два члена экипажа каждые 40 минут; активисты недоумевают, почему никто за пять часов не заметил исчезновения такого количества людей.

На лодке также были обнаружены высокотехнологичные устройства; некоторые граждане полагают, что правительство Южной Кореи с помощью небылиц скрывает провалившуюся разведывательную операцию Севера, чтобы не портить отношения между двумя странами.