Анкара, , 18:37 — REGNUM Министерство иностранных дел Турецкой Республики опубликовало письменное заявление, в котором отмечено: «Своими атаками, продолжающимися со вчерашнего дня, Израиль лишил жизни множество наших невинных палестинских братьев. Мы решительно осуждаем эти атаки. Агрессивной и оккупантской позиции, возведенной израильским руководством в ранг государственной политики, нужно положить конец».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, в заявлении говорится: «52-летняя оккупация Израилем палестинских территорий — самая долгая в новейшей истории. Международное сообщество не должно закрывать глаза на разворачивающуюся в Палестине трагедию, нужно выступить против агрессивной и оккупантской политики Израиля».

В своем заявлении МИД Турции приглашает международное сообщество исполнить свои обязательства по защите гражданского населения Палестины. Напомним, что в результате авиаударов Израиля по сектору Газа погибло 23 человека, ещё 69 получили ранения.