Киев, , 18:32 — REGNUM «Единственное, за что можно уважать Коломойского, так это за прямоту и откровенность», — заявил сегодня, 13 ноября, украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Александр Черненко, комментируя тезисы олигарха в интервью американскому изданиюNew York Times.

ИА REGNUM напоминает, что главная мысль Коломойского в этом интервью — Украина должна улучшить отношения с Россией, но ее заставляет воевать Америка и даже не дает денег за это. Олигарх считает, что финансирование России могло бы заменить для Украины выплаты МВФ, поскольку «самый быстрый способ решить все проблемы и восстановить отношения — только деньги».

Черненко отмечает в своем комментарии, что Коломойский не прячет за общими фразами о мире и усталости от войны свою настоящую цель — «желание получать деньги, а в будущем, возможно, и убежище в России.

«Но… ценой государственного суверенитета. Становится страшно лишь от одной мысли, что из-за проблем олигарха с американских правосудием, целая страна может потерять не только европейское будущее, но и будущее вообще», — подчеркивает политик.

Также Черненко задается вопросом — заявил ли оперативно кто-нибудь из официальных лиц или просто депутатов Рады от «Слуги народа», что это частное мнение Коломойского?

«Я уже не говорю о том, чтобы решительно осудить», — резюмировал политик.

ИА REGNUM отмечает, что представители власти Украины интервью Коломойского пока не комментировали и до последнего момента были заняты в Верховной раде голосованием за земельную реформу.