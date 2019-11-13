Москва, 13 ноября 2019, 18:27 — REGNUM Рассуждения о перспективах двусторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского являются преждевременными, заявил 13 ноября журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, на данный момент основное внимание уделяется вопросам подготовки «нормандского саммита».
Таким образом Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности встречи Путина с украинским президентом до саммита «нормандской четверки».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже выступил с инициативой организации встречи Путина с Зеленским.
Выразив Назарбаеву признательность, Кремль отметил, что «встреча ради встречи» не имеет смысла.
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