Москва, , 18:21 — REGNUM Олигарх Игорь Коломойский полагает, что Украина слишком дёшево продалась США, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 13 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова Коломойского, который призвал Киев наладить отношения с Россией.

«Коломойский — очень циничный человек. Я думаю, что он совершенно искренне полагает, что украинский проект обошёлся Америке слишком дёшево. Продались, но слишком дёшево. Ничего взамен не получили, хотя делали всё, что просили. Сделали, как просили, землю готовы продавать, а взаимной любви не видим. Не думаю, что есть какой-то реальный намёк на то, что Коломойский собирается развернуть Украину в сторону России. Главное про деньги», — сказал Морозов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Коломойского, Украина должна наладить отношения с Россией, а Соединённые Штаты только используют Украину в своих геополитических целях, заставляют граждан страны воевать.

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