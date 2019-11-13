Москва, 13 ноября 2019, 18:21 — REGNUM Олигарх Игорь Коломойский полагает, что Украина слишком дёшево продалась США, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 13 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова Коломойского, который призвал Киев наладить отношения с Россией.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Коломойского, Украина должна наладить отношения с Россией, а Соединённые Штаты только используют Украину в своих геополитических целях, заставляют граждан страны воевать.
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