Москва, , 18:08 — REGNUM В России создана информационно-аналитическая система по оценке уровня национальной безопасности и выявления кризисных ситуаций, сообщает 13 ноября пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

Система предназначена для сбора данных, позволяющих анализировать процессы и выявлять негативные тенденции и кризисные ситуации.

О создании такой системы сообщил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев в ходе заседания межведомственной комиссии Совета по проблемам стратегического планирования.

«Отмечено, что в стране создана информационно-аналитическая система, призванная обеспечить сбор данных для оценки состояния национальной безопасности, заблаговременно выявлять негативные тенденции и кризисные ситуации», — сообщает пресс-служба СБ РФ.

Применение такого мониторинга необходимо для оперативного принятия решений в случае изменений внешней и внутренней обстановки.

Кроме того, на заседании была отмечена необходимость организации аналогичного мониторинга в федеральных округах, а также отслеживания взаимосвязи уровня нацбезопасности и социально-экономического развития.

В заседании участвовали представители аппарата Совета безопасности РФ, МВД, Минобороны, СВР, ФСБ, МЧС, Росгвардии, ФСО, Минюста, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения, Российской академии наук, Счетной палаты, а также заместители полпредов президента в федеральных округах России.

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