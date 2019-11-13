Архангельск, 13 ноября 2019, 17:55 — REGNUM Члены архангельского регионального отделения партии «Единая России» сдержанно отреагировали на решение главы региона снова пойти на губернаторские выборы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Бывший партийный лидер в регионе, депутат областного собрания Виталий Фортыгин не стал оценивать заслуги Орлова на посту губернатора и его шансы на предстоящих выборах, но отметил важность его решения выдвигать свою кандидатуру именно от партии.
Секретарь Виноградовского местного отделения партии Андрей Аннин похвалил Орлова за публичность заявления, но напомнил об условиях выдвижения:
О высокой поддержке Орлова в партийных кругах заявили пока только секретарь регионального отделения Иван Новиков и руководитель фракции ЕР в областном собрании Сергей Моисеев:
Напомним, Игорь Орлов заявил о том, что намерен пойти на выборы губернатора от партии «Единая Россия». Глава региона занимает последнее место в рейтинге доверия главам субъектов РФ, требования о его отставке регулярно звучат на протестных акциях, которыми область охвачена уже более года — с тех пр, как стало известно о строительстве полигона ТКО на станции Шиес.