Архангельск, , 17:55 — REGNUM Члены архангельского регионального отделения партии «Единая России» сдержанно отреагировали на решение главы региона снова пойти на губернаторские выборы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бывший партийный лидер в регионе, депутат областного собрания Виталий Фортыгин не стал оценивать заслуги Орлова на посту губернатора и его шансы на предстоящих выборах, но отметил важность его решения выдвигать свою кандидатуру именно от партии.

«Председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев после избирательной кампании этого года справедливо отметил, что практику самовыдвижения кандидатов в губернаторы необходимо прекратить. Игорь Анатольевич разделяет эту позицию, как и вся наша команда», — отметил Фортыгин.

Секретарь Виноградовского местного отделения партии Андрей Аннин похвалил Орлова за публичность заявления, но напомнил об условиях выдвижения:

«На мой взгляд, правильно, что губернатор сделал это лично и публично. При этом есть два необходимых для выдвижения условия, которые обозначил губернатор, — позиция президента и общественно-политическая поддержка».

О высокой поддержке Орлова в партийных кругах заявили пока только секретарь регионального отделения Иван Новиков и руководитель фракции ЕР в областном собрании Сергей Моисеев:

«В отношении кандидатуры Игоря Анатольевича могу сказать, что он первый, кто публично заявил о своих намерениях и, бесспорно, у него сегодня в нашей команде высокий уровень поддержки» — отметил Новиков.

«Взаимодействие правительства с депутатами регионального парламента выстроено на очень высоком уровне. Даже по самым сложным вопросам мы всегда находим взвешенное решение и в итоге принимаем законы. Уверен, что депутаты фракции «Единая Россия» консолидированно поддержат выдвижение Игоря Анатольевича Орлова на предстоящих выборах», — отметил Моисеев.

Напомним, Игорь Орлов заявил о том, что намерен пойти на выборы губернатора от партии «Единая Россия». Глава региона занимает последнее место в рейтинге доверия главам субъектов РФ, требования о его отставке регулярно звучат на протестных акциях, которыми область охвачена уже более года — с тех пр, как стало известно о строительстве полигона ТКО на станции Шиес.