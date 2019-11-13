Берлин, , 17:53 — REGNUM Идея Урсулы фон дер Ляйен (когда она была министром обороны Германии) послать военных в Донбасс была ошибочной, заявил 13 ноября политолог Александр Рар в интервью «Взгляду».

Комментируя сообщения в СМИ о том, что дер Ляйен на посту германского министра обороны предлагала отправить десантников в зону конфликта в Донбассе, политолог отметил: «в 2014 г. она, действительно, рассматривала такой шаг «в качестве миссии в поддержку ОБСЕ».

Рар «При этом она как будто забыла, что в Германии есть конституция», и по конституции такие вопросы находятся отнюдь не в компетенции оборонного ведомства».

Напомним, дер Ляйен, которая с декабря 2013 года по 17 июля 2019 года возглавляла министерство обороны Германии, в своей биографии сообщает, что собиралась, не обсуждая с германским МИД, отправить в Донбасс два разведывательных беспилотника вместе с пятьюдесятью вооружёнными парашютистами-десантниками для их охраны.