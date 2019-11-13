Псков, , 17:50 — REGNUM Главой города Пскова сегодня, 13 ноября, избрана депутат Псковской городской думы Елена Полонская, которая исполняла полномочия руководителя муниципалитета после отставки Ивана Цецерского в мае 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковской городской думы, голосование депутатов было тайным.

Елена Полонская Pskovgorod.ru

В бюллетень было включено две кандидатуры в алфавитном порядке: Елены Полонской и депутата Григория Турчина.

Из 24 депутатов Полонскую поддержали 22 народных избранника, Турчин получил в свою поддержку один голос. Один бюллетень был признан недействительным.

Напомним, в Пскове — двуглавая система управления. Глава города избирается из числа депутатов городской думы. Елена Полонская выиграла выборы в думу в 2017 году по одномандатному округу №8.