Мехико, , 18:10 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что Организация американских государств присоединилась к государственному перевороту, в результате которого он вынужден был уйти в отставку. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

«К сожалению, ОАГ присоединилась к этому перевороту. Я советую новым политикам Латинской Америки: будьте осторожнее с ОАГ», — обозначил политик в интервью радио W Radio Colombia.

Ранее Генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро обвинил Моралеса в том, что 20 октября последний сам совершил переворот путём многочисленных фальсификаций результатов.