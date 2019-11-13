Москва, , 17:46 — REGNUM Если на Украине будет принят закон, разрешающий продажу земли иностранцам, то крупнейшими сельхозпроизводителями там станут иностранные компании, считает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия»). Об этом он заявил 13 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

По его словам, в своё время Россия не пошла по этому пути, так как был риск, что иностранцы скупят все российские земли за бесценок и станут крупнейшими землевладельцами и латифундистами, а потом начнут душить местных сельхозпроизводителей.

«Если украинские земли сельхозназначения будут проданы иностранцам, то осуществится мечта Запада, которую тот пытался реализовать прежде, и в кратчайшие сроки основными сельхозпроизводителями на Украине станут иностранные компании», — сказал Хинштейн.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Верховная рада приняла в первом чтении «основной» законопроект об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения. Президентская партия «Слуга народа» дала 227 голосов, ещё 13 добавили внефракционные депутаты. Остальные фракции Рады, включая «Голос», не стали поддерживать законопроект.

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