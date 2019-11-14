Ватикан, , 05:20 — REGNUM Жители Ирана стали реже заключать в браки и чаще разрывать их, такие данные приводит Иранская национальная организация записи актов гражданского состояния. Что происходит с демографической статистикой в Иране и как она изменилась за последние десятилетия, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Население Ирана (сс) Ninara

В 2008 году на один развод в Иране приходились 8 браков, начиная с 2017 — один развод уже на три брака. В связи с сложившейся ситуаций иранские власти в прошлом году объявили «красный уровень тревоги». Изменился и средний возраст вступления в брак, если в начале 80-х иранцы создавали семью в среднем в 18 лет, то сейчас — в 23 года.

Примечательно, что при этом население в Иране продолжает расти. Так, по данным на 2019 год, население выросло на 4,7% по сравнению с показателями трехлетней давности, прибывает стабильно на миллион в год и численность его уже составляет 83,75 млн человек. Обращает на себя внимание, что особенно хорошо в плане рождаемости выделяются крупные города, в отличие от сельской местности, где не сообщается об увеличении населения. Для сравнения, сельское население сейчас составляет порядка четверти от общего населения страны, а 40 лет назад составляло половину. Разница в доходах и расходах сельского и городского населения тоже налицо: на селе семья, получая в среднем $1000, расходует примерно $900, в городах же ситуация немного другая: там домохозяйства получают порядка $800, а тратят около $500.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Французский генерал: «Европейскую армию создать можно»».