Киев, , 17:22 — REGNUM Продажа земли позволит жителям Украины свести счёты с «маньяком» Владимиром Лениным и «людоедом» Иосифом Сталиным, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Никита Потураев. Видео выступления парламентария опубликовано 13 ноября издание Strana.ua.

По его мнению, отмена моратория на продажу украинской земли шагом, после которого «Украина окончательно похоронит коммунизм».

Потураев также назвал противников продажи земли потомками известных советских государственных деятелей.

«Я хочу, чтобы украинцы посмотрели на потомков Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди — потомки тех, кто устроил «голодомор», кто убил миллионы украинцев. Вот они! Вот они! Вот они снова хотят лишить украинцев земли. Они хотят, чтобы снова пришёл «московитский закон» и морил тут всех голодом, но нет. Сегодня мы вернём народу землю!» — заявил он.

Несмотря на русофобские высказывания, парламентарий привёл Россию в качестве примера страны, в которой есть рынок земли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины в первом чтении приняла закон об открытии рынка земли на Украине.

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