Киев, 13 ноября 2019, 17:22 — REGNUM Продажа земли позволит жителям Украины свести счёты с «маньяком» Владимиром Лениным и «людоедом» Иосифом Сталиным, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Никита Потураев. Видео выступления парламентария опубликовано 13 ноября издание Strana.ua.
По его мнению, отмена моратория на продажу украинской земли шагом, после которого «Украина окончательно похоронит коммунизм».
Потураев также назвал противников продажи земли потомками известных советских государственных деятелей.
Несмотря на русофобские высказывания, парламентарий привёл Россию в качестве примера страны, в которой есть рынок земли.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины в первом чтении приняла закон об открытии рынка земли на Украине.
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