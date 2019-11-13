Киев, , 17:19 — REGNUM Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» отвергла предложение российского публичного акционерного общества Газпром об обнулении судебных претензий. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что руководство России и российской госкорпорации Газпром неоднократно предлагали «Нафтогазу» и украинскому руководству обнулить все взаимные претензии по газу, так как претензии со стороны Украины носят абсурдный характер.

Более того, российская сторона подчеркивала, что обнуление взаимных претензий — это непременное условие заключения нового транзитного контракта между РФ и Украиной.

Стоит отметить, что в Киеве сразу заявили, что не собираются обнулять претензии. Теперь это было подтверждено в очередной раз.