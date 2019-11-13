Архангельск, , 17:15 — REGNUM Глава Архангельской области Игорь Орлов, заявивший о намерении участвовать в губернаторских выборах в 2020 году, заручился поддержкой регионального отделения партии «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор заявил, что свою кандидатуру выдвигать будет от Партии «Единая Россия», так как категорически не приемлет самовыдвижение, без поддержки главной политической силы страны.

«Выборы будут непростыми, но могу вас заверить, что я настроен решительно и позитивно. У «Единой России» есть все основания побеждать и на губернаторских выборах, и на выборах в Государственную Думу», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Орлов занимает последнюю строчку в рейтинге доверия к главам субъектов РФ. Жители Архангельской области, восставшие против планов Орлова захоранивать в регионе московский мусор, уже более года выходят на митинги и пикеты с требованием отправить его в отставку. Сам глава региона, несмотря на многочисленные протесты, заявлял, что не видит причин для того, чтобы не пойти на третий срок губернаторства.