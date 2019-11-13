Берлин, , 17:13 — REGNUM Конкретная дата встречи в нормандском формате неизвестна, хотя подготовка к нему осуществляется, заявил 13 ноября глава правительства Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, правительство ФРГ продолжает переговоры по этому вопросу, чтобы этот саммит мог состояться в ближайшем будущем.

«Я и сегодня не могу назвать эту дату, но скажу, что переговоры правительства ФРГ продолжаются, чтобы подготовить такой саммит в ближайшем будущем», — сказал Зайберт.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас также заявил, что все стороны работают над созданием условий для встречи в «нормандском формате».

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле считают возможным проведение такого саммита лишь при условии конкретного наполнения повестки дня и реализации Киевом предыдущих решений «нормандской четверки» по урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе.

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