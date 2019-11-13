Киев, , 17:21 — REGNUM Жёсткую реакцию властей Украины на запуск Россией движения поездов по Крымскому мосту пообещал так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. Об этом 13 ноября сообщает «УНИАН».

Как сообщил чиновник, Крымский мост построен, по мнению киевских властей, незаконно, властям Украины известно о намерении России запустить железнодорожное сообщение по мосту в Крым и «о соответствующей цене так называемых билетов».

Кориневич также отметил, что мост, по мнению властей Украины, нарушает экологию в черноморско-азовском регионе и мешает прохождению украинских судов по Керченскому проливу. Чиновник пояснил, что доступ на территорию полуострова должен осуществляться лишь через пункты пропуска, находящиеся на подконтрольной Киеву территории Херсонской области. Доступ за пределами этих пунктов нарушает Уголовный кодекс Украины.

«Мы, безусловно, отреагируем на это», — заявил Кориневич, не уточняя, что именно собираются предпринять украинские власти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на поезда, идущие на полуостров Крым и обратно по Крымскому мосту с начала продаж приобрели билеты более 17 тыс. человек. Продажа билетов на поезда, идущие в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, началась 8 ноября. Первые поезда пойдут на полуостров по мосту через Керченский пролив в декабре текущего года.

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