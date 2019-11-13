Варшава, , 17:05 — REGNUM 13 ноября около кабинета маршала Сената Республики Польша снова появились флаги Евросоюза. Об этом сообщает польское новостное агентство Interia Fakty.

Стоит отметить, что на протяжении последних четырёх лет этих флагов не было: предыдущий маршал Сената Станислав Карчевский от правящей партии «Право и справедливость» предпочитал выступать только на фоне бело-красных польских флагов.

Возвращение флагов Евросоюза ещё утром 13 ноября обещал новоизбранный маршал Сената Томаш Гродзкий от Гражданской коалиции (объединение оппозиционных партий). Он заявил: «Я бы хотел, чтобы мы сделали такой маленький жест, так как мы являемся членами европейской семьи; мы, конечно же, и полностью суверенное, мощное государство с прекрасным народом, у которого огромный потенциал».