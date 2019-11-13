Москва, , 16:58 — REGNUM В Москве констатируют позитивную динамику по ряду направлений подготовки нового саммита лидеров «нормандской четвёрки». Об этом заявил 13 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сегодня замминистра иностранных дел России Александр Грушко также высказал мнение, что «движение идет в направлении, которое позволяет задуматься о созыве саммита». Вместе он отметил, что пока ещё сохраняются «серьёзные трудности на политическом треке и в сфере безопасности».

Накануне пресс-секретарь представителя Киева на минских переговорах Дарья Олифер сообщила на своей странице в Facebook, что участники трёхсторонней контактной группы сняли все препятствия на пути к проведению встречи «нормандской четвёрки».

Разведение сил и средств в районе населённых пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская «стало последними шагами в этом направлении», заявила она.

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