Вильнюс, , 16:48 — REGNUM Правительство Литвы сегодня, 13 ноября, предварительно утвердило «Национальный план действий в сферах энергетики и климата», который включает в себя ряд мер «по борьбе с глобальным изменением климата» до 2030 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Детально общественности он представлен будет позже, пройдут общественные слушания, а окончательное решение правительство Литвы, с учётом поправок, намерено принять 18 декабря. Однако пресс-служба правительства отмечает, что план включает в себя три инструмента: уменьшение на 40% выбросов парниковых газов, на 32,5% увеличение эффективности потребления энергии, увеличить долю возобновляемой энергии до 32%.

В плане отмечается, что, по сути, эти цели отражают общие цели ЕС. Кроме того, такой план каждый член ЕС должен представить Брюсселю до конца 2020 года, в противном случае санкция составит 300 млн евро. Отмечается, что суммарная стоимость обозначенных целей до 2030 года составит 14 млрд евро. 9,6 млрд из этой суммы могли бы быть инвестиции общественного сектора, считают в литовском правительстве.

Литовские чиновники также представили сегодня конкретный результат, к которому приведёт реализация обозначенных целей: в 2030 году 70% грузов по железным дорогам будут транспортироваться электропоездами, 14% всего автопарка Литвы будут составлять электромобили, общее потребление топлива в Литве сократится на 24%, на 17% сократиться использование минеральных удобрений в сельскохозяйственном секторе, а площадь лесов будет увеличиваться по 8 гектаров в год.