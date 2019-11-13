Бишкек, , 16:46 — REGNUM В январе — сентябре 2019 года сотрудники правоохранительных органов Киргизии арестовали 130 участников организованных преступных группировок, из которых 13 находились в розыске. Об этом сегодня, 13 ноября, на заседании парламента заявил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, передает «АКИpress».

Глава милицейского ведомства отметил, что задержанные подозреваются в совершении 44 преступлений, среди которых два убийства, 13 фактов мошенничества и 14 фактов разбоев, грабежей и иных преступлений насильственного характера.

Также министр отчитался перед депутатами о ходе следствия по двум наиболее резонансным преступлениям, произошедшим в Киргизии за последнее время.

По словам Джунушалиева, правоохранителям удалось задержать подозреваемых в убийстве предпринимателя с рынка «Мадина», главным фигурантом по этому уголовному делу стал экс-сотрудник милиции.

А по делу о трупе бизнесмена, найденном в багажнике машины, припаркованной возле столичного аэропорта «Манас», задержаны два отбывающих в колонии-поселении преступника. Еще двое подозреваемых объявлены в розыск.