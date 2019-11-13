Скопье, , 16:56 — REGNUM 13 ноября министр обороны Северной Македонии Радмила Шечеринска заявила о необходимости продвижения гендерного равенства в армии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в настоящий момент из 6700 служащих вооруженных сил Северной Македонии женщины составляют лишь немногим менее 10%, то есть 635 человек. Из них лишь 5% являются профессиональными военными. При этом 15% женщин-военнослужащих занимают офицерские посты.

В настоящее время в рамках продвижения гендерного равенства в армии число женщин, поступающих на военную службу увеличивается, однако, как подчеркивает министр Шечеринка, на этом поприще предстоит ещё немало работы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии расширили социальный пакет военнослужащих