Кострома, , 16:38 — REGNUM Гражданские активисты провели рейд на полигоне «Холм, куда свозят ТБО со всей Костромы и из районов, — сообщает Kostroma. News

По данным издания, «Гражданские активисты в Костроме решили проверить качество сортировки мусора, за сортировку, вывоз и утилизацию которого с костромичей взимают отдельную плату».

По результатам поездки на полигон общественники заявили, что мусор туда поступает «фактически без сортировки», хотя ранее региональный оператор обещал, что на свалку будут приходить лишь «хвосты» пятого класса опасности, а пластик и другие фракции пойдут на вторичную переработку.»Непонятно, ради чего привозить мусор еще и из районов в Кострому. Кому и за что мы платим?», — возмущаются общественники.

С 1 января 2019 года костромичи дополнительно к услуге по обращению с отходами платят инвестнадбавку в размере 79,89 рубля за кубометр мусора. За это время региональный оператор ООО «ЭкоТехноМенеджмент» получил от населения более 100 миллионов рублей.