Тбилиси, , 16:37 — REGNUM Парламент Грузии отложил на 14 ноября голосование по законопроекту, связанному с избирательными изменениями. Об этом решении председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе сообщил депутатам на парламентском заседании после консультаций с лидером большинства, председателем фракции «Грузинская мечта» и оппозицией. Парламент поддержал данное решение.

Парламент Грузии © Berdo Maghularia

«После согласования с ними предлагаю вам перенести голосование на завтра, поскольку все еще есть различия во мнениях внутри большинства, и я думаю, это будет разумным решением, чтобы сегодня голосование не оказалось под риском», — заявил Арчил Талаквадзе.

До решения о переносе голосования состоялось совещание с участием председателя парламента Арчила Талаквадзе, председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, лидера большинства Гии Вольского, главы фракции «Национальное движение» Романа Гоциридзе, вице-спикера парламента Ирмы Инашвили и вице-спикера Серги Капанадзе.

Конституционные поправки, подготовленные парламентским большинством, предусматривают проведение предстоящих в 2020 году парламентских выборов по пропорциональной системе. Кроме того выборы пройдут при т.н. нулевом барьере. То есть место в парламенте получит любая партия, набравшая количество голосов, достаточное хотя бы для одного мандата.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне 12 ноября в пленарном заседании началось обсуждение законопроекта, которое привело к словесным перепалкам между парламентариями. Дело дошло и до физического противостояния. В результате депутаты не успели ни завершить обсуждение законопроекта, связанного с изменениями избирательной системы, ни проголосовать за него. Некоторые представители парламентского большинства выступили против перехода на пропорциональную избирательную систему.

Напомним, переход к пропорциональной избирательной системе стал одним из требований оппозиции в Грузии в июне 2019 года.

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