Владикавказ, , 16:31 — REGNUM Масштабные учения по ликвидации последствий применения оружия массового поражения прошли на Северном Кавказе. В них приняли участие более 3000 военнослужащих Южного военного округа, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе ЮВО. При этом в учениях задействовали около 300 единиц боевой и специальной техники.

Дезактивация условно зараженных военных объектов прошла на территории соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии. Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты отрабатывали навыки разведки, дегазации, дезактивации и дезинфекции не только местности, зараженной средствами массового поражения, но и вооружения и военной техники.

При этом были использованы разведывательные машины химической безопасности БРДМ-2РХБ, термодымовая аппаратура ТДА-У, дегазационные комплекты ДК-Т1А и другая техника.

Кроме того, в учениях были отработаны навыки передачи собранных данных в автоматическом режиме в вышестоящий штаб. При этом использовались возможности автомобильных лабораторий экспресс-анализа обстановки и машин радиационной и химической разведки.