Белград, , 16:55 — REGNUM 13 ноября на открытии недели НАТО в Белграде министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что только компромиссное решение, поддержанное международным сообществом, поможет Косово и Сербии добиться устойчивого мира и стабильности.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Дачич заявил, что не видит причин, почему что-то, по чему обе стороны придут к согласию, может не быть приемлемым для третьей стороны и добавил, что он убежден, что любое соглашение, которое станет решением открытых вопросов, приведет к укреплению мира и стабильности в регионе.

Комментируя проект Балканского мини-шенгена, глава сербского МИД подчеркнул, что интеграционные процессы помогают преодолеть спорные вопросы, разделяющие народы.

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