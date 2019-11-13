Тбилиси, 13 ноября 2019, 16:25 — REGNUM Вызовом номер один безопасности Грузии является оккупация. Об этом 13 ноября на первом заседании Совета национальной безопасности заявил премьер-министр Георгий Гахария.
Премьер подчеркнул важность этой проблемы для граждан, проживающих вдоль «линии оккупации» (т.е. вдоль государственной границы между Грузией и Южной Осетией и Грузией и Абхазией). По мнению Гахарии, крайне важно проводить скоординированную работу по обеспечению безопасности.
Другим важным вызовом с точки зрения безопасности премьер-министр назвал кибербезопасность.
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