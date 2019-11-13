Киев, , 16:24 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия «гарантирует» внесение поправок в закон о продаже земли, который сегодня, 13 ноября, Верховная рада может принять в первом чтении.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы публично готовы под стенограмму подтвердить утверждение президента Зеленского о том, что мы проведем референдум относительно участия иностранцев», — заявил Арахамия.

Глава «Слуги народа» заявил, что прямо сейчас «нет технической возможности» это положение внести в законопроект (не объяснив, почему).

«Но между первым и вторым чтением мы точно это сделаем», — пообещал Арахамия, добавив, что «своим мандатом может это гарантировать».

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский в специальном видео-обращении заявил, что между первым и вторым чтением в законопроект о рынке земли будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и компании, основанные исключительно украинскими гражданами.

«Иностранцы и компании, среди основателей которых есть иностранцы, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский.

Отметим, что весь сегодняшний день украинский парламент посвятил рассмотрению земельной реформы. В Раду внесены 11 законопроектов по продаже земли.