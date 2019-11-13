Екатеринбург, , 16:24 — REGNUM Транспортная реформа в Екатеринбурге в своей основе будет проведена в 2020 и 2021 годы. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает ЕАН.

По словам градоначальника, большую часть решений придётся воплотить в жизнь в 2020—2021 году. В частности, будут введены новые маршруты и ликвидированы дублирующиеся, а также обновлен автопарк.

Однако в 2021 году реформа не закончится.

«Дальше будем что-то подкручивать, что-то доделывать, совершенствовать», — сказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортную реформу планировал провести ещё прошлый состав администрации города. Но после протестов их вариант изменений был отложен, а позже новая команда полностью поменяла структуру реформы.

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