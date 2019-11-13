Москва, , 16:17 — REGNUM Новым командующим группировки вооруженных сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики стал заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Александр Чайко. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

По данным издания, генерал Чайко приступил к выполнению обязанностей по руководству российской группировкой в Сирии ещё в сентябре 2019 года, но об этом не сообщалось официально.

Главной задачей, поставленной перед генералом Чайко, стало соблюдение российско-турецких договоренностей на северо-востоке Сирии.

Стоит отметить, что это не первая подобная командировка генерала Чайко. Ранее он уже занимал должность начальника штаба российского контингента в Сирии.

Назначение Чайко связано с окончанием срока командировки предыдущего командующего — Андрея Сердюкова, который заступил на эту должность в апреле 2019 года. генерал Сердюков успешно выполнил задачу по организации патрулирования в районах деэскалации в провинции Идлиб.

Напомним, что военная операция России в Сирии началась в 2015 году.