Киев, 13 ноября 2019, 16:12 — REGNUM В украинском парламенте продолжается рассмотрение земельной реформы, в рамках которой может быть принят законопроект о продаже земли.
Так, депутаты Рады решили работать, пока не завершат рассмотрение всех законопроектов о рынке земли, передает корреспондент ИА REGNUM.
За это проголосовали 234 народных депутата из 383, зарегистрированных в сессионном зале.
Депутаты уже рассмотрели 8 законопроектов из 11, внесенных в Раду.
Согласно графику, по средам депутаты Рады работают в сессионном зале лишь до 14:00 по местному времени. Ранее сегодня парламент уже один раз продлил свою работу — до 15:00.