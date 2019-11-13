Киев, , 16:12 — REGNUM В украинском парламенте продолжается рассмотрение земельной реформы, в рамках которой может быть принят законопроект о продаже земли.

Так, депутаты Рады решили работать, пока не завершат рассмотрение всех законопроектов о рынке земли, передает корреспондент ИА REGNUM.

За это проголосовали 234 народных депутата из 383, зарегистрированных в сессионном зале.

Депутаты уже рассмотрели 8 законопроектов из 11, внесенных в Раду.

Согласно графику, по средам депутаты Рады работают в сессионном зале лишь до 14:00 по местному времени. Ранее сегодня парламент уже один раз продлил свою работу — до 15:00.