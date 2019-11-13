Тбилиси, , 16:06 — REGNUM 13 ноября в администрации правительства Грузии собралось первое заседание Совета национальной безопасности под председательством премьер-министра Георгия Гахарии. На заседании присутствовали члены Совета — главы министерств обороны, внутренних дел, иностранных дел, глава Службы государственной безопасности, глава Службы разведки и командующий вооруженными силами обороны. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Премьер представил членам Совета секретаря ведомства, который также является главой Службы разведки, Левана Изория.

В заседании Совета обсуждались проблемы в регионе. Особое внимание участники встречи уделили вопросам кибербезопасности, посягательствам на территориальную целостность страны и вызовам, связанным с «оккупированными территориями» (т.е. территориями республик Южная Осетия и Абхазия).

Члены Совбеза указали на необходимость создания новых концептуальных документов по безопасности на национальном уровне, в том числе концепции Национальной безопасности Грузии и Документе оценки угроз Грузии.

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