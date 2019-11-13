Джуба, , 16:00 — REGNUM Популярный нигерийский телеведущий-евангелист Ти Би Джошуа возглавил молитву о мире в Южном Судане в столице страны, Джубе, в рамках миссии, поддержанной президентом Сальвой Кииром. Об этом передает ВВС Africa.

Джошуа рассказал журналистам, что принял приглашение президента Киира приехать и помолиться за мир в Южном Судане и передать пророческое послание народу.

«Пришло время преодолеть наши разногласия, оставить позади наши распри. У нас больше нет на это времени. Бог хочет возвысить народ», — цитирует слова Т.Б. Джошуа во время его выступления в Джубе радио Tamazuj.

Евангелист заявил, что если в стране будет мир, то южные суданцы всего мира смогут вернуться домой и помочь в развитии своей страны.

«Путешествуя по миру, я обнаружил, что люди из Южного Судана живут по всему миру. Нет ни одной страны на земле, в которой вы не найдете граждан Южного Судана. Это умные, трудолюбивые, амбициозные люди. Наши лидеры должны преодолеть свои разногласия и позволить им вернуться, чтобы развивать свое отечество», — заявил Джошуа.

По данным телерадиокомпании, визит евангелиста произошел через несколько дней после того, как папа Франциск помолился за Южный Судан и сказал, что планирует посетить восточноафриканскую страну в следующем году.

Имея миллионы последователей, Т.Б. Джошуа является одним из самых известных и влиятельных евангелистов не только в Нигерии, но и во всей Африке, а среди его паствы — многие ведущие политики континента, отмечают журналисты.

Напомним, что гражданская война началась в Южном Судане в 2013 году вскоре после обретения страной независимости в 2011 году.