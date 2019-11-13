Горно-Алтайск, , 15:51 — REGNUM Глава Алтая Олег Хорохордин на совещании под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева рассказал о проблемах, которые возникают при реализации нацпроектов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в частности, это касается финансирования социальных объектов.

По словам главы, деньги выделяются исключительно на строительство самого здания без учёта прилегающей территории и коммуникаций.

«Средства на благоустройство и подключение объектов к инженерным коммуникациям методикой не учитываются. Субъект эти затраты несет самостоятельно», — отметил он.

Также проблем добавляет отсутствие финансирования на разработку проектно-сметной документации. Учитывая, что Республика Алтай является дотационным регионом, все эти дополнительные расходы ложатся на её бюджет тяжким бременем.

Напомним, совещание проходило в селе Санниково Алтайского края. Как сообщало ИА REGNUM, здесь обсуждались вопросы развития сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов.

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