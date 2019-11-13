Майкоп, , 15:51 — REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны из Адыгеи просят присвоить столице региона почетное звание города воинской славы. С таким предложением в мэрию Майкопа обратился совет ветеранов республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Данный вопрос накануне, 12 ноября, обсуждался на заседании Общественной палаты Майкопа. О героическом военном прошлом столицы Адыгеи рассказал заведующий отделом истории республиканского института гуманитарных исследований Казбек Ачмиз.

Историк отметил, что на фронтах Великой Отечественной войны майкопчане «совершали беспримерные подвиги и проявляли героизм». В окрестностях города активно действовали четыре партизанских отряда. По его данным, с немцами отважно сражались защитники Майкопа, помешавшие захватчикам завладеть местными природными богатствами.

При голосовании абсолютное большинство членов Общественной палаты поддержало инициативу республиканского совета ветеранов. Соответствующее обращение будет вынесено на предстоящую сессию парламента республики.

Напомним, «город воинской славы» — это почетное звание, присваиваемое городам РФ «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». В России на сегодняшний день насчитывается 45 таких городов.