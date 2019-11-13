Москва, , 15:48 — REGNUM В настоящее время постепенно появляются условия для созыва саммита «нормандской четвёрки». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

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«Я думаю, что движение идет в направлении, которое позволяет задуматься о созыве саммита «нормандского формата», — приводит ТАСС слова дипломата.

При этом Грушко подчеркнул, что ряд вопросов всё еще остаётся.

«Поступает и информация, которая свидетельствует о том, что могут возникнуть серьёзные трудности на политическом треке и в сфере безопасности», — добавил замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле допустили проведение нового саммита в «нормандском формате» до конца 2019 года. Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, никаких препятствий для этого нет, но «есть желание провести саммит так, чтобы он дал новый позитивный результат».

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В свою очередь, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах трёхсторонней контактной группы Дарья Олифер заявила, что на заседании в Минске сняты все препятствия на пути к организации встречи лидеров «нормандской четвёрки». Она подчеркнула, что последними шагами в этом направлении стало разведение сил и средств в районе населённых пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская.

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