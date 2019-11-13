Париж, , 15:44 — REGNUM Бывший президент Франции Франсуа Олланд защитил систему выплаты пенсий и призвал правительство к открытому обсуждению вопроса до основной мобилизации, запланированной на 5 декабря, сообщает Le Figaro.

По словам Франсуа Олланда, «когда есть система оплаты, которая начинается с 50−60 лет, нужно поддерживать её, консолидировать, улучшать, модернизировать, а не ставить под сомнение».

Издание отмечает, что в настоящее время исполнительная власть рассматривает возможность применения реформы только к молодежи, выходящей на рынок труда после принятия закона в июле 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп поддержал пенсионную реформу и заявил, что не боится забастовки, запланированной на 5 декабря 2019 года.

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