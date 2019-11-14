Иерусалим, , 04:16 — REGNUM Израильский газ уже в следующем году пойдет на внешний рынок. О том, как удивительно изменится картина Ближнего Востока вместе с превращением Израиля в энергетическую державу, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Газовое месторождение Левиафан Deror Avi

Старая шутка гласит, что Моисей 40 лет искал на Ближнем Востоке место, где не пахнет нефтью, и таки нашел, поселив туда свой народ. Похоже, что эта история начинает давать трещину: со следующего года начинается поставка израильского газа на внешний рынок, пока что речь идет только о газе и только из уже разработанных месторождений. Но это лишь начало, а газ и нефть, как показывает мировой опыт, любят ходить рука об руку.

Кстати, и по сообщениям греческой нефтяной компании Energian oil and gas plc, новооткрытое израильское месторождение Karish North содержит не менее 25 миллиардов кубометров газа и 34 миллионов баррелей легкой нефти. Значение открытия промышленных запасов углеводородов на территории, принадлежащей Израилю, трудно переоценить. Достаточно вспомнить потрясения, постигшие весь мир в 70-х годах прошлого века, когда арабские страны-держатели основных запасов нефти устроили демарш с целью наказать весь мир за неправильную, с их точки зрения, политику Израиля, лишив его поставок углеводородов. Теперь Израиль обеспечен своим газом настолько хорошо, что даже начинает поставлять его в Египет и Европу.

Читайте подробности в статье Авигдора Эскина «Израильские газовые месторождения ведут к новому Ближнему Востоку».