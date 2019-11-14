Иерусалим, 14 ноября 2019, 04:16 — REGNUM Израильский газ уже в следующем году пойдет на внешний рынок. О том, как удивительно изменится картина Ближнего Востока вместе с превращением Израиля в энергетическую державу, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Газовое месторождение Левиафан
Газовое месторождение Левиафан
Deror Avi

Старая шутка гласит, что Моисей 40 лет искал на Ближнем Востоке место, где не пахнет нефтью, и таки нашел, поселив туда свой народ. Похоже, что эта история начинает давать трещину: со следующего года начинается поставка израильского газа на внешний рынок, пока что речь идет только о газе и только из уже разработанных месторождений. Но это лишь начало, а газ и нефть, как показывает мировой опыт, любят ходить рука об руку.

Кстати, и по сообщениям греческой нефтяной компании Energian oil and gas plc, новооткрытое израильское месторождение Karish North содержит не менее 25 миллиардов кубометров газа и 34 миллионов баррелей легкой нефти. Значение открытия промышленных запасов углеводородов на территории, принадлежащей Израилю, трудно переоценить. Достаточно вспомнить потрясения, постигшие весь мир в 70-х годах прошлого века, когда арабские страны-держатели основных запасов нефти устроили демарш с целью наказать весь мир за неправильную, с их точки зрения, политику Израиля, лишив его поставок углеводородов. Теперь Израиль обеспечен своим газом настолько хорошо, что даже начинает поставлять его в Египет и Европу.

Читайте подробности в статье Авигдора Эскина «Израильские газовые месторождения ведут к новому Ближнему Востоку».