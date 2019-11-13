Бангалор, Индия, , 16:57 — REGNUM Верховный суд Индии подтвердил отставку 17 депутатов законодательного собрания штата Карнатака, которые переметнулись в правящую «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в июле 2019 года. Об этом 13 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В своём решении Верховный суд Индии подчеркнул: «В демократическом государстве мораль связывает руки как правительству, так и оппозиции». Высший судебный орган южноазиатского государство особо отметил, что «аморальные действия оппозиционеров» привели к политическому кризису в штате Карнатака, в связи с чем переметнувшихся в правящую БДП депутатов ждёт справедливое наказание. «Указанные депутаты будут лишены мандата и права принимать участие в выборах до 2023 года, когда истечет срок полномочий действующего законодательного собрания Карнатаки», — постановил Верховный суд Индии.

Напомним, что в июле 2019 года 17 членов законодательного собрания Карнатаки, в том числе 14 парламентариев от «Индийского национального конгресса» (ИНК) и три парламентария от партии »Джаната дал (секулярная)», или ДДС, внезапно подали в отставку. В результате коалиционное правительство ДДС-ИНК лишилось поддержки большинства депутатов и было вынуждено уйти в отставку. Лидеры »Джаната дал (секулярной)» и «Индийского национального конгресса» обвинили »Бхаратия джаната парти»(БДП), которая находится у власти в Нью-Дели с 2014 года, в подкупе 17 членов законодательного собрания Карнатаки.