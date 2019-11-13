Симферополь, 13 ноября 2019, 15:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин делает всё, чтобы нормализовать отношения между Россией и Украиной, но в нынешних реалиях ожидать улучшений не стоит. Такое мнение 13 ноября на встрече с иностранными журналистами в Симферополе высказал глава РК Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее с рабочим визитом в Крым прибыли делегации иностранных журналистов, представляющие средства массовой информации нескольких десятков зарубежных стран.
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