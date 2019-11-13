Владимир, , 15:32 — REGNUM Во Владимирской области к 12 ноября паспорта готовности к отопительному периоду 2019−2020 годов получили 16 муниципальным образований из 21. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

К зиме готовы города Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, и Радужный, а также Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Киржачский, Кольчугинский, Муромский, Петушинский, Селивановский, Собинский, Судогодский, Суздальский и Юрьев-Польский районы.

Пять муниципальных образования до сих пор паспорта не получили. Это областной центр, а также Александровский, Вязниковский, Меленковский и Ковровский районы.

Ранее, на совещании 12 ноября, заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко заявил, что руководители муниципальных образований, которые не получат паспорта готовности до 15 ноября, могут лишиться должностей.