Челябинск, , 15:27 — REGNUM В связи с ухудшением погодных условий сотрудники ГИБДД по Челябинской области перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД ОМВД России по Коркинскому району.

«Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что во время передвижения необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ГИБДД напомнили, что в случае, если водитель отправляется в дальний путь, ему обязательно необходимо поменять летние шины на зимние, проверить исправность автомобиля перед поездкой, а также взять тёплые вещи, термос с горячим чаем, проверить заряд сотового телефона и положить в багажник буксировочный трос.