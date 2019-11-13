Екатеринбург, 13 ноября 2019, 15:34 — REGNUM Лишенный депутатского мандата спикер асбестовской гордумы (Свердловская область) Андрей Самарин обжалует своё снятие с поста. Об этом заявил сам Самарин, сообщает «Ура.ру».
По словам политического деятеля, решение суда является политическим и будет обжаловано в кассационном суде Челябинска.
Сам иск и весь судебный процесс, считает Самарин, тоже имел политическую историю.
Как сообщало ИА REGNUM, спикер покидает гордуму Асбеста после отказа Свердловского областного суда удовлетворить его апелляцию.
Ранее прокуратура призвала лишить мандата из-за неполных сведений в декларации парламентария за 2018 год. В августе горсуд Асбеста принял соответствующее решение.
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