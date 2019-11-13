Москва, , 15:14 — REGNUM Москва будет готова «продолжать линию на то, чтобы организовывать и оздоровлять отношения с ключевыми группировками государств», в которых Россия не участвуем — это Североатлантический альянс и Европейский союз. Об этом сегодня, 13 ноября, на форуме молодых дипломатов заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Глушко.

Дипломат отметил, что Москва также будет максимально задействовать потенциал членства России в Совете безопасности ООН, G20, БРИКС, ШОС, ОБСЕ, Совете Европы.

«Мы также будем продолжать активно содействовать укреплению стратегической стабильности, укреплению глобальной безопасности», — приводит РИА Новости слова дипломата.

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При этом заместитель главы российского внешнеполитического ведомства указал на то, что курс НАТО на расширение своего геополитического пространства подрывает доверие в Евроатлантике и «мешает формированию новой подлинно коллективной европейской архитектуры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Государственной думы Константин Затулин («Единая Россия») заявил, что Россия не должна идти на диалог с НАТО ради диалога, жертвуя при этом своей принципиальной позицией. Как это было 1990-е годы, когда Москва налаживала отношения с Североатлантическим альянсом ценой отказа от собственных планов и интересов.