Киев, , 15:05 — REGNUM В первом чтении вся фракция «Слуги народа» Верховной рады Украины, «кроме трех-четырех человек, которые удерживаются», готова голосовать за законопроект о продаже земли в первом чтении.

Об этом заявил журналистам глава фракции Давид Арахамия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Арахамия сообщил, что пробное голосование состоялось сегодня утром на заседании фракции путем поднятия рук.

Он также признал, что сомневающихся было больше, но на депутатов повлиял президент Зеленский, который посетил заседание фракции.

«Конечно, президент придает уверенности нашим депутатам. Это нормальный процесс, так как уровень доверия к нему очень высок», — отметил Арахамия.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня Верховная рада Украины рассматривает земельную реформу. Одна из наибольших интриг — хватит ли голосов за продажу земли, если дело дойдет до голосования за документ (остальные фракции настаивают на переносе голосования). Ранее источники сообщали, что многие депутаты-мажоритарщики выступили против, и на прошлой неделе Зеленского были готовы поддержать лишь 190 парламентариев при 226 необходимых.

Много заявлений о поддержке законопроекта звучит и сегодня, но депутаты сообщают слишком разную, порой откровенно противоречивую информацию о том, сколько представителей «Слуги народа» готовы поддержать реформу.

Всего во фракции «Слуга народа» 254 депутата, для поддержки законопроекта надо 226 голосов.